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Происшествия

127 уголовных дел завели на задержанного псковскими полицейскими наркосбытчика

Псковские полицейские задержали межрегионального наркосбытчика. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области пресекли деятельность члена межрегиональной организованной преступной группы, которая осуществляла сбыт наркотических средств через онлайн-магазины, а также посредством отправления посылок на территории Российской Федерации.

«По полученной информации от коллег из Главного управления МВД России по Волгоградской области в Псковскую область готовилась к отправлению посылка с запрещенными сильнодействующими веществами. Однако волгоградским оперативникам удалось своевременного перехватить отправление, и вместо сильнодействующих веществ были отправлены муляжи», – рассказали в ведомстве. 

В ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские при получении посылки с муляжом задержали 29-летнего псковича, в квартире которого в последующем было обнаружено и изъято психотропное вещество «амфетамин» общей массой 23,07 грамма, что составляет крупный размер.

Установлено, что молодой человек сбывал наркотические средства в крупном размере через маркетплейсы так называемого теневого интернета. В ходе проведения обыска в квартире подозреваемого на компьютере была обнаружена информация о наркотайниках на территории Пскова и Псковского района. По указанным координатам были выявлены 126 тайников-закладок с наркотическими средствами «мефедрон» и «N-метилэфедрон» общей массой 104 грамма.

Возбуждено 127 уголовных дел по части 4 статьи 228.1 и части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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