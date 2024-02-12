Государственную кадастровую оценку более 530 тысяч объектов недвижимости провели в Псковской области
В прошлом году в Псковской области провели государственную кадастровую оценку в отношении всех учтённых в ЕГРН зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест. Государственной кадастровой оценке подлежало 536 448 объектов недвижимости. Об этом сообщила руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко на пресс-завтраке с представителями СМИ региона сегодня, 12 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.
Оценка, которая была проведена в прошлом году, является самой актуальной, достоверной и полной, подчеркнула Олеся Ребеко.
По её словам, государственную кадастровую оценку в отношении земельных участков в Псковской области планируется провести в 2025 году.
Также руководитель Управления Росреестра по Псковской области сообщила, что в Псковской области в отличие от других регионов страны практически нет судебных разбирательств, связанных с оспариванием кадастровой стоимости.
Михаил Ведерников доложил Александру Гуцану о реализации президентских поручений и нацпроектов в Псковской области
Пострадавших в ДТП со школьным автобусом детей из Пскова могут направить в Петербург
Евгения Смирнова: Псковская область полностью готова к организации мероприятий уровня Росконгресса