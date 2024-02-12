Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Государственную кадастровую оценку более 530 тысяч объектов недвижимости провели в Псковской области

В прошлом году в Псковской области провели государственную кадастровую оценку в отношении всех учтённых в ЕГРН зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест. Государственной кадастровой оценке подлежало 536 448 объектов недвижимости. Об этом сообщила руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко на пресс-завтраке с представителями СМИ региона сегодня, 12 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Пресс-завтрак с представителями СМИ региона. Фото: ПАИ

Оценка, которая была проведена в прошлом году, является самой актуальной, достоверной и полной, подчеркнула Олеся Ребеко.

По её словам, государственную кадастровую оценку в отношении земельных участков в Псковской области планируется провести в 2025 году.

Также руководитель Управления Росреестра по Псковской области сообщила, что в Псковской области в отличие от других регионов страны практически нет судебных разбирательств, связанных с оспариванием кадастровой стоимости.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 февраля 2024

Михаил Ведерников доложил Александру Гуцану о реализации президентских поручений и нацпроектов в Псковской области
12 февраля 2024

Противоконфликтный тренинг провели для псковских семей
12 февраля 2024

Пострадавших в ДТП со школьным автобусом детей из Пскова могут направить в Петербург
12 февраля 2024

Характер травм пострадавших в ДТП со школьным автобусом назвала Марина Гаращенко
12 февраля 2024

Евгения Смирнова: Псковская область полностью готова к организации мероприятий уровня Росконгресса
12 февраля 2024

Музейный информационный центр в Изборске временно закрылся
12 февраля 2024

Об особенностях организации бизнес-мероприятий в Пскове рассказала эксперт
12 февраля 2024

Все пострадавшие в ДТП со школьным автобусом получают необходимую медпомощь – Вера Емельянова

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...