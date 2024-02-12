Зимняя спартакиада прошла среди учреждений УФСИН России по Псковской области

18:59, 12 февраля 2024, ПАИ

Традиционная зимняя спартакиада состоялась среди учреждений УФСИН России по Псковской области. В этом году спортивное мероприятие проходило в 40-й раз и было приурочено к празднованию 145-й годовщины образования уголовно-исполнительной системы России, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.



Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области









На спортивные зимние старты, проходившие на базе спортивного общества «Динамо» в Бору Бельково, вышли семь команд. Спортсменам предстояло показать силу и выносливость в лыжных гонках и служебном биатлоне. Результаты, достигнутые при прохождении этапов спартакиады, записывались как в личный актив участника, так и в зачёт общекомандного показателя.

По итогам соревнований среди учреждений УФСИН России по Псковской области победила команда аппарата управления, второе и третье места достались сборным СИЗО-2 и ИК-4. На торжественном закрытии мероприятия все участники-призёры получили грамоты и дипломы, а победившей команде также вручили переходящий кубок.

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