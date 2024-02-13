Культурный проект «Классика: история и современность» пройдёт в Псковской области

15:37, 13 февраля 2024, ПАИ

Первый этап федерального проекта «Классика: история и современность» стартует в Псковской области 19 февраля, сообщили ПАИ организаторы.

Проект запланирован к проведению в Псковской, Московской, Калининградской, Тульской областях и Республике Марий Эл. Заключительный гала-концерт участников проекта пройдёт в Москве.

Открывает проект Псковская область. 19 февраля в 18:00 в Печорском районном центре культуры состоится премьерный показ литературно-музыкального спектакля «Век Окуджавы» в исполнении артистов Леонида Семёнова, Ильи Халмурзаева, Александры Юрковой и в музыкальном сопровождении Сергея Осокина. Спектакль посвящён 100-летию со дня рождения Булата Окуджавы. Там же 20 февраля в 13:00 будет представлен интерактивный спектакль для детей «Сказка о царе Салтане». Мероприятие приурочено к 225-летию со дня рождения писателя Александра Пушкина.

В Пскове 21 февраля в 18:00 в детской музыкальной школе № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова в исполнении лауреатов всероссийских и международных конкурсов пройдёт концерт «Золотой век русского романса» к 180-летию со дня рождения композитора Николая Римского-Корсакова.

Вход на мероприятия свободный.