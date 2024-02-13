Публикуем фото с места смертельного ДТП в Стругокрасненском районе
Фотографии с места смертельного ДТП в Стругокрасненском районе опубликовал Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка». Авария произошла сегодня, 13 февраля.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗ-2109 погибли на месте. Водителя Renault госпитализировали в медучреждение.
Подробнее об аварии в Стругокрасненском районе читайте по ссылке.
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