Публикуем фото с места смертельного ДТП в Стругокрасненском районе

15:54, 13 февраля 2024, ПАИ

Фотографии с места смертельного ДТП в Стругокрасненском районе опубликовал Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка». Авария произошла сегодня, 13 февраля.

В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗ-2109 погибли на месте. Водителя Renault госпитализировали в медучреждение.

Подробнее об аварии в Стругокрасненском районе читайте по ссылке.