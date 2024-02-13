На дне Балтийского моря нашли каменную стену старше 10 тысяч лет

20:58, 13 февраля 2024, ПАИ

Древнюю стену возрастом более 10 тысяч лет обнаружили учёные на дне Балтийского моря в Германии, сообщают «Известия» со ссылкой на научный журнал PNAS.

Сооружение нашли в Мекленбургском заливе на глубине 21 метров. Стена занимает почти один километр в длину и состоит из 1673 камней.

Предполагается, что постройка создана общинами каменного века для охоты на оленей.

Ранее сообщалось, что в некрополе египетского селения Саккары обнаружили высеченную в скале гробницу, а при раскопках в центральной части Египта нашли кувшины с вином, которым более пяти тысяч лет. Кроме того, британские учёные установили причину смерти пяти человек, погибших во время открытия гробницы египетского фараона Тутанхамона в 1922 году.