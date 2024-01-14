В Египте нашли высеченную в скале гробницу

23:44, 14 января 2024, ПАИ

Высеченную в скале гробницу обнаружили в некрополисе Саккаре египетские и японские учёные, сообщает «Газета.Ru».

Археологи назвали находку архитектурным чудом, подчёркивающим мастерство древнеегипетских строителей. Эксперты считают, что гробница была построена между 2649 и 2150 годами до нашей эры.

Среди наиболее заметных находок – захоронение человека с цветной маской и маленького ребёнка, саркофаг времён восемнадцатой династии Древнего Египта и захоронение времён династии Птолемеев, одной из представительниц которой была Клеопатра. Также были обнаружены две терракотовые статуи, изображающие древнюю египетскую богиню Исиду.

В помещениях обнаружили ценные артефакты: амулеты, керамические изделия и остраконы – горшечные черепки, которые использовались для письма вместо дорогого папируса.

Напомним, на севере Гренландии обнаружили окаменелости червей-чудовищ, живших 518 млн лет назад. Кроме того, британские учёные установили причину смерти пяти человек, погибших во время открытия гробницы египетского фараона Тутанхамона в 1922 году. А при раскопках в центральной части Египта археологи нашли кувшины с вином, которым насчитывается более пяти тысяч лет. Помимо этого, учёные выяснили причину вымирания самых крупных приматов в истории Земли.

Отмечалось также, что в Пскове обнаружили первую общественную благоустроенную территорию. Кроме того, стали известны результаты экспертизы найденных в Пскове старинных монет.