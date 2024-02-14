Пост скорой помощи строится в Идрице
Строительство поста скорой помощи продолжается в посёлке Идрица (Себежский район). В настоящее время ведутся работы по стяжке фундамента, сообщает районная газета «Призыв».
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Фото: Газета «Призыв» Себежского района
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Фото: Газета «Призыв» Себежского района
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Фото: Газета «Призыв» Себежского района
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Фото: Газета «Призыв» Себежского района
Кроме того, в деревне Исаково строится новый фельдшерско-акушерский пункт. На данный момент возведено помещение, ведутся внутренние работы. Также родолжается реконструкция Себежской районной больницы.
Всего в Себежском районе работает 19 ФАПов.
Отметим, преобразования осуществляются по программам: «Модернизация первичного звена здравоохранения» и «Модернизация приграничных территорий Псковской области» в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом Владимиром Путиным.
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