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Общество

Более тысячи правонарушений за год помогли раскрыть служебные собаки Северо-Западных таможен

1 014 правонарушений помогли выявить служебные собаки Северо-Западных таможен в 2023 году. Среди них более 120 попыток незаконного перемещения наркотиков, табака – более 300, а валюты – почти 400 случаев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Также служебные собаки обследовали более 1,3 млн различных объектов и посетили со специалистами-кинологами более десяти тысяч мероприятий. Они около 500 раз были задействованы в оперативно-разыскных мероприятиях.

Благодаря служебным собакам удалось предотвратить незаконное перемещение 1 700 килограммов наркотиков, более трёх килограммов сильнодействующих веществ, 500 единиц оружия и боеприпасов, 31 тысячу блоков сигарет, 113 килограммов табачных смесей и более 74 млн рублей, заключили в пресс-службе.

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