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Происшествия

Врач из Санкт-Петербурга рассказала о состоянии школьницы, пострадавшей в ДТП с фурой в Псковской области

В Санкт-Петербурге обследовали девушку, пострадавшую в аварии со школьным автобусом в Псковской области, сообщили ПАИ в клинике Педиатрического университета.

Фото с места ДТП

По словам заведующей офтальмологическим отделением клиники Педиатрического университета, кандидата медицинских наук Натальи Садовниковой, школьница находится в сознании, разговаривает, улыбается.

«Конечно, у неё есть и боли, и последствия сотрясения головного мозга, но в целом состояние оптимистичное, - отметила медик. - По поводу глаза: помощь на месте оказана очень хорошо, первичная хирургическая обработка проведена замечательно. Мы будем наблюдать, если потребуется какая-то реконструктивная хирургия, мы её проведём. На данный момент в этом нет необходимости. Этот глаз вполне перспективен для сохранения зрительных функций».

Врач добавила, что у девочки также перелом лучевой кости правой руки, есть повреждения на лице и волосистой части головы.

«Ребёнка уже осмотрели челюстно-лицевые хирурги, неврологи, ортопеды-травматологи, дали рекомендации по дальнейшему лечению. Девочка остаётся у нас в клинике, получает всю необходимую помощь в полном объёме», - заключила Наталья Садовникова.

12 февраля на федеральной трассе Р-23 «Псков» произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего детей, и большегруза: его прицеп вынесло на встречную полосу. Автобус, уходя от столкновения, оказался в кювете. В салоне находились 23 человека – десятиклассники и сопровождающие их учителя. Травмы получили четверо взрослых и девять школьников.

Подробности ДТП под Новгородкой читайте в специальном сюжете ПАИ.

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