Встреча «Не забыть нам тебя, Афган…» прошла в областной библиотеке в Пскове

16:43, 14 февраля 2024, ПАИ

Встреча «Не забыть нам тебя, Афган…» прошла в актовом зале Псковской областной библиотеки имени В. Я. Курбатова сегодня, 14 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Главными героями встречи, посвящённой 35-летию вывода советских войск из Афганистана, стали ветераны боевых действий – кавалеры ордена Красного Знамени Юрий Старобинец и Шамиль Ахметов, подполковник в отставке Николай Горбачёв, а также представители национальных диаспор.

В ходе встречи ветераны поделились воспоминаниями об участии в операциях, которые проходили в горячих точках на территории Афганистана, Анголы, Вьетнама, Эфиопии.

«Солдаты не выбирают войну, они выполняют приказ. Подсчитаны безвозвратные потери в живой силе и технике, материальный и моральный ущерб, который понесла наша страна в Афганской войне. Но невозможно подсчитать, сколько человеческих драм и потрясений вместил в себя девятилетний период той войны!» – отметила организатор встречи, заведующая отделом краеведческой литературы Елена Киселёва.