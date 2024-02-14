15 февраля экспозиции и выставочный зал Изборского музея будут закрыты

17:25, 14 февраля 2024, ПАИ

15 февраля экспозиции и выставочный зал государственного музея-заповедника «Изборск» будут недоступны для посещения, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

«Переменчивая февральская погода вносит коррективы в работу музея-заповедника. В четверг запланировано временное отключение электроснабжения в музейных экспозициях и выставочном зале. Надеемся на понимание и просим учитывать эту информацию при планировании путешествия в Изборск», – добавили в музее.

Изборская крепость и музейное кафе работают в обычном режиме. Сборные экскурсии – в 11:00, 13:00 и 15:00. Сбор группы – первая касса Изборской крепости.