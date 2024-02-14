Владимир Путин поручил запустить новый нацпроект по технологиям сбережения здоровья

19:08, 14 февраля 2024, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца года сформировать и запустить ещё один национальный проект – по развитию современных технологий сбережения здоровья, сообщает «Интерфакс».

По его словам, это будет ещё один нацпроект, обеспечивающий технологический суверенитет России.

В рамках проекта глава государства призвал поддержать сильные медицинские учреждения, сочетающие исследовательскую деятельность с практической медициной. По словам Путина, они должны стать «настоящими центрами знаний для всего отечественного здравоохранения, работать над технологиями будущего».

Президент предложил расширить сеть национальных медицинских исследовательских центров, усилить их кооперацию с другими исследовательскими институтами, обновить техническую базу федеральных медицинских и научно-медицинских учреждений. Среди приоритетных направлений он назвал кардиологию, сердечно-сосудистую хирургию, онкологию, ортопедию.

Владимир Путин подчеркнул, что здесь необходима консолидированная работа министерств, ведомств, регионов и компаний, а также активное включение бизнеса.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил рекордный показатель реализации нацпроектов в 2023 году – 99,74%. В 2022 году был также поставлен рекорд реализации проектов – 99,03%. Это 16-е место в стране и 3-е место на Северо-Западе.

Глава региона также заявил, что уровень контрактации президентских нацпроектов в Псковской области к началу февраля составил более 70%.