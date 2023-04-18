На 99% реализовали нацпроекты в Псковской области в 2022 году

16:35, 18 апреля 2023, ПАИ

На 99,03% реализовали национальные проекты в Псковской области за 2022 год. Об этом губернатор Псковской области сообщил президенту Владимиру Путину. Встреча проходила в резиденции Ново-Огарёво, трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

«По нацпроектам хочу сказать, что мы в прошлом году, по сути, вышли для себя на рекорд. Это 16-е место по стране и 3-е место по Северо-Западу», - подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что третье место заняла Псковская область в рейтинге реализации нацпроектов. Подробнее со всеми проектами можно ознакомиться по ссылке.