Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На 99% реализовали нацпроекты в Псковской области в 2022 году

На 99,03% реализовали национальные проекты в Псковской области за 2022 год. Об этом губернатор Псковской области сообщил президенту Владимиру Путину. Встреча проходила в резиденции Ново-Огарёво, трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова

«По нацпроектам хочу сказать, что мы в прошлом году, по сути, вышли для себя на рекорд. Это 16-е место по стране и 3-е место по Северо-Западу», - подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что третье место заняла Псковская область в рейтинге реализации нацпроектов. Подробнее со всеми проектами можно ознакомиться по ссылке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 апреля 2023

Около 700 млн рублей направила Псковская область участникам СВО и беженцам
18 апреля 2023

Книжный форум «Русский Запад» открылся в Пскове
18 апреля 2023

Дефицит медицинских сотрудников снижается в Псковской области
18 апреля 2023

Капитальный ремонт 33 школ провели в Псковской области
18 апреля 2023

Владимир Путин проводит совещание с Михаилом Ведерниковым
18 апреля 2023

Слёту реставраторов «Наследники мастеров» посвятили пресс-конференцию в ПАИ
18 апреля 2023

Аномальное тепло ожидается в Псковской области в конце апреля
18 апреля 2023

На археологические раскопки в Псковской области приглашают волонтёров

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...