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Общество

Уровень контрактации президентских нацпроектов в Псковской области составляет более 70%

Уровень контрактации президентских нацпроектов в Псковской области к началу февраля составил более 70 %, объявил глава региона Михаил Ведерников на рабочем совещании, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Уровень контрактации президентских нацпроектов в Псковской области составил более 70%. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Важно завершить все начатые объекты, выполнить их в полном объёме и в надлежащем качестве, отметил губернатор.

В числе лидеров по контрактации – направления «Безопасные качественные дороги», «Образование», «Жильё и городская среда». Кроме того, на совещании представили рейтинг муниципалитетов по итогам работы в 2023 году. Здесь учитывались реализация нацпроектов и эффективность работы с инвесторами. В лидеры вышли Островский район, Печорский и Опочецкий муниципальные округа, а также Бежаницы.

Михаил Ведерников поблагодарил глав районов и их команды за такой подход, а также отметил, что впервые в пятёрку вошли Великие Луки.

В продолжение Михаил Ведерников дал ряд поручений, касающихся работы муниципалитетов с государственной информационной системой в сфере закупок, а также по детальной работе с инвесторами со стороны муниципальных властей.

Один из важных аспектов – брендирование объектов нацпроектов. В целом регион находится на высоких позициях по этому направлению среди субъектов РФ, гимназия № 29 в Пскове вошла в число лучших примеров брендирования на федеральном уровне.

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