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Политика

Михаил Ведерников поставил задачу реализации президентских нацпроектов в Псковской области на 2024 год

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл совещание по реализации на территории региона президентских нацпроектов в 2024 году. Глава региона дал руководителям исполнительных органов и муниципалитетов поручения по отдельным направлениям работы и обозначил сроки их реализации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Михаил Ведерников отметил рекордный показатель реализации проектов в 2023 году – 99,74 %.

Напомним, в 2022 году также был поставлен рекорд реализации нацпроектов – 99,03 %. Это 16-е место в стране и 3-е место на Северо-Западе.

За пять лет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному президентом России Владимиром Путиным, были отремонтированы 881 километр дорог и 12 мостов в Псковской области. В 2019 году нормативу соответствовало 30,4 % дорог – сегодня уже 42,9 %.

Ранее губернатор отметил, что нацпроект «Образование» даёт принципиально новые возможности для самореализации и развития талантов.

В рамках нацпроекта «Культура» Псковской области в 2023 году было выделено более 200 миллионов рублей. В частности, в прошлом году завершилось строительство Центра культурного развития в Острове, открытие которого состоится в следующем году. Кроме того, завершён ремонт домов культуры в деревне Торошино Псковского района и Церковище Усвятского района,

Отдельно Михаил Ведерников оценил работу муниципалитетов. «Коллеги в ручном режиме сопровождали, вели объекты, бились за каждый рубль днями и ночами, в то время как некоторые муниципальные команды зачастую опускали руки и просто наблюдали», – сказал глава региона и анонсировал введение комплекса мер для улучшения кадровой ситуации в муниципальных администрациях.

По итогам разбора основных сложностей руководителем управления проектной деятельности Ольгой Татариновой Михаил Ведерников обозначил организационные задачи, в особенности контроль над выполнением работ, организацию конкурсных процедур.

Губернатор отметил, что общий объём финансирования президентских национальных проектов составит 12 миллиардов рублей. Все объекты должны быть сданы чётко в срок, подчеркнул Михаил Ведерников.

По поручению губернатора исполнительные органы региона, муниципалитеты разработают детальные планы по всем мероприятиям нацпроектов, а профильное управление будет следить за их исполнением. Так, к концу февраля должны быть объявлены конкурсные процедуры, в марте заключены договоры. Выйти на объекты подрядчикам полагается не позднее 30 апреля. Михаил Ведерников поручил держать ситуацию под контролем и максимально ответственно подойти к делу.

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