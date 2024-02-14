В Индии женщина очнулась за минуты до начала своей кремации
В Индии женщина очнулась за минуты перед началом собственной кремации, сообщают «Известия» со ссылкой на The Times of India.
По данным издания, ранее 52-летнюю женщину госпитализировали с ожогами более 50 % кожи. Врачи оказали пострадавшей помощь и доставили её домой. Позднее муж женщины обнаружил её в постели без признаков жизни и организовал церемонию прощания.
Когда усопшую уже практически положили в погребальный костёр, она внезапно пришла в себя.
Ранее сообщалось, что Азия стала самым быстрорастущим туристическим направлением у россиян.
Отмечалось также, что в Индонезии нашли редчайшее животное, считавшееся вымершим, поскольку в последний раз его видели более 60 лет назад.
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