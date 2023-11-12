В Индонезии нашли редчайшее животное, считавшееся вымершим

20:05, 12 ноября 2023, ПАИ

Британские учёные обнаружили представителя редкого вида проехидны Аттенборо, которую последний раз видели более 60 лет назад и поэтому считали вымершей. Об этом сообщили исследователи Оксфордского университета по итогам четырёхнедельной экспедиции в горах индонезийской провинции Папуа на острове Новая Гвинея. Их данные приводит агентство ТАСС.

В заявлении говорится, что первые в истории фото млекопитающего удалось получить благодаря одной из 80 расставленных в горах фотоловушек. То, что в объектив камеры попала именно проехидна Аттенборо, подтвердил профессор Кристофер Хелген, главный научный сотрудник и директор исследовательского института Австралийского музея.

«У длинноносой ехидны Аттенборо иглы ежа, морда муравьеда и лапы крота. Из-за своей гибридной внешности она получила имя в честь существа из греческой мифологии – наполовину женщины, наполовину змеи», – сказал начальник кафедры биологии Оксфордского университета доктор Джеймс Кемптон.

До этого откладывающее яйца эндемичное животное, ведущее ночной образ жизни и обитающее в норах, было известно лишь по одному экземпляру, найденному в 1961 году нидерландскими учёными.