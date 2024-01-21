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Общество

Азия стала самым быстрорастущим туристическим направлением у россиян

Страны Азии и Африки показали наибольший рост популярности среди туристических направлений у россиян в 2023 году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на «Яндекс Путешествия».

Самым быстрорастущим направлением стала Азия. Больше всего вырос спрос на путешествия в Японию (на 570 %), Индонезию (на 393 %), на Филиппины (на 345 %), в Таиланд (на 203 %) и Южную Корею (на 195 %). Благодаря прямым перелётам также увеличилось число поездок в Индию (на 97 %), Иран (на 77 %) и в Китай.

Россияне также стали чаще летать в Африку. Спрос на поездки в ЮАР вырос почти в два раза, а в Марокко – на 53 %. Из стран ближнего зарубежья сильнее всего выросла популярность поездок в Азербайджан (на 84 %), Грузию (на 45 %) и Белоруссию (на 35 %).

Напомним, в 2023 году российский турпоток составил более 75 млн человек. Ожидается, что к 2030 году туристический поток по России должен достигнуть 140 млн поездок ежегодно.

Ранее губернатор Михаил Ведерников дал положительную характеристику развитию туристической сферы в регионе. В частности, в зимний сезон Псковскую область посетит порядка 90–100 тысяч туристов. Более 90 экскурсоводов и гидов-переводчиков уже прошли аттестацию на допуск к работе с туристами.

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