В Псковском музее проведут экскурсию-эмпатию «Тысяча дней без детства»

12:37, 15 февраля 2024, ПАИ

В Псковском музее проведут экскурсию-эмпатию «Тысяча дней без детства». Как сообщили ПАИ в пресс-службе, новая программа посвящена особенностям повседневной жизни детей в оккупированном Пскове, в блокадном Ленинграде, в тылу, на фронте и в партизанском отряде.

На примере подлинных вещей экспозиции музея гости узнают о героических поступках, тяжелых буднях и праздниках военного времени в жизни детей и подростков.

Экскурсия состоится 24 февраля в 15:00. Место встречи: главное здание Псковского музея-заповедника (ул. Некрасова, 7). Обязательна предварительная запись: +78112663311.