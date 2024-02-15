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Общество

Стало известно, гаджеты каких брендов чаще всего выбирают жители Псковской области

В тройке самых популярных производителей гаджетов новый лидер, а Apple снова не попал в топ. Эксперты «Мегафона» провели анализ, как за год изменились потребительские предпочтения жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Чаще всего жителей Псковской области можно встретить с гаджетом брендов Xiaomi и Samsung. Фото предоставило ПАО «Мегафон»

Чаще всего псковича можно встретить с гаджетом брендов Xiaomi и Samsung. При этом доля китайской марки растёт – за год она увеличилась на 2 %, до 24 %. Проникновение корейских устройств, наоборот, по итогам января снизилось на 4 % и почти сравнялось по процентам со вторым фаворитом. На третьей позиции – Huawei с результатом 11 %. Apple, хотя и продемонстрировал небольшое снижение в 1 % среди клиентов «Мегафона», остался четвёртым в рейтинге с долей 10 %. Логичный вывод, что потребители стали меньше ориентироваться на престижность бренда, а больше на функциональность.

Подтверждает тенденцию перехода на гаджеты из Поднебесной статистика из салонов и интернет-магазина оператора. Самыми продаваемыми моделями в ноябре стали Hot 30i и Galaxy A24. Покупатели чаще выбирали практичные решения с необходимым набором характеристик в среднем ценовом диапазоне.

В целом, за год в Псковской области стало больше владельцев смартфонов. Доля пользователей умных телефонов в январе 2024 года составила 77 %, что на 5 % выше прошлогодних значений. В то же время на аналогичный процент снизилось число кнопочных телефонов, которые используют только для звонков. Это связано с тем, что мобильный интернет появляется даже в небольших населённых пунктах и селяне быстро осваивают новые возможности, переходя на смартфоны.

«Чтобы повысить доступность приобретения современных цифровых гаджетов для жителей региона, мы регулярно расширяем географию собственной розницы. В начале этого года открыли кобрендинговый салон связи «Мегафона» и Yota в Невеле на улице Комсомольской. В новом салоне можно оплатить услуги связи, выбрать современное цифровое устройство, проконсультироваться по настройке оборудования, купить SIM-карту», – отметил директор «Мегафона» в Псковской области Александр Долгих.

Кроме того, за три года розничное отделение компании в пять раз увеличило сеть пунктов продаж SIM-карт в магазинах шаговой доступности, только за период с октября по декабрь было открыто десять торговых пунктов. Новая точка обслуживания появилась в декабре на удалённой территории – на острове Талабск в Талабском архипелаге. Теперь жители островов могут подключить SIM-карты «Мегафона» и Yota, а также получить необходимый сервис, не выезжая на «большую землю».

Реклама. ПАО «Мегафон».

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