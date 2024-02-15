Уличная преступность снизилась почти на треть в Псковской области

16:57, 15 февраля 2024, ПАИ

Общее количество преступлений, совершённых на улицах в Псковской области, снизилось на 30 %, сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Псковской области полковник полиции Леонид Бураковский на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 15 февраля.

Также на 10 % в регионе снизилось количество преступлений в общественных местах.

«Это один из основных критериев, по которому можно судить о состоянии правопорядка на улицах и в общественных местах как в целом, так и в нашем регионе. Полиция не допустила совершения таких тяжких преступлений, как изнасилование, и уголовно наказуемых хулиганств», – рассказал Леонид Бураковский.

Если говорить о совершаемых преступлениях, то в разы снизилось количество уличных разбойных нападений и преступлений с причинением тяжкого вреда здоровью.

Такие результаты достигнуты благодаря комплексной работе с системой «Безопасный город», повышению профессионализма сотрудников полиции и улучшению материально-технической базы, уточнил спикер пресс-конференции. «Всё это способствует снижению числа преступлений на улицах и в общественных местах», – заключил спикер.

Ранее сообщалось, что на модернизацию правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» в Псковской области выделят 51 миллион рублей.