На модернизацию правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» в Псковской области выделят 51 миллион рублей

23:59, 24 января 2024, ПАИ

На модернизацию правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город», а также на развёртывание его сразу в нескольких районах Псковской области выделили 51 миллион рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Озвучено это было на координационном совещании по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии региона с участием губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, которое прошло сегодня, 24 января.

Глава региона положительно оценил реализацию программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской области». Практически все цели программы достигнуты. В 2024 году он поручил уделить внимание профилактике преступности среди несовершеннолетних, а также борьбе с правонарушениями с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

В ходе заседаний было принято несколько решений. Первое – модернизация правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город», с помощью которого в прошлом году выявили более тысячи административных правонарушений и около 30 преступлений. Сейчас в планах использовать эту систему в Великих Луках, в Островском районе и Пушкинских Горах. На эти цели по поручению губернатора в бюджете Псковской области предусмотрены средства в размере около 51 миллиона рублей.

Кроме этого, на совещании подвели итоги работы с нацпоректами, инициированными президентом России Владимиром Путиным. При поддержке правительства региона с заказчиками ведётся постоянная методическая работа, проводятся профильные мероприятия. «Например, в Пскове состоялась конференция «Регулируемые закупки» с участием федеральных спикеров и представителей 24 субъектов РФ. Управление проектной деятельности продолжит обобщать опыт контрактной работы, чтобы совершенствовать работу заказчиков», – подчеркнули в правительстве.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников подписал распоряжение о проведении Года семьи в Псковской области.

Напомним, что президент России Владимир Путин дал старт Году семьи и установил бессрочный статус многодетных семей. Также президент страны пообещал продлить льготную семейную ипотеку и субсидии для многодетных семей. Помимо того, с 1 февраля материнский капитал в России составит 630,4 тысячи рублей на первого ребёнка и 833 тысячи рублей на второго ребёнка. Таким образом, маткапитал на первого ребёнка увеличится на 43,4 тысячи рублей, а на второго – на 57,4 тысячи рублей.

А также губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что действующие с прошлого года меры поддержки семей будут расширены, в первую очередь за счёт грантов. Глава региона также дал совет псковским семьям и подчеркнул, что региональный бюджет сохранил полную социальную ориентированность. Помимо этого, отмечалось, что на социальную поддержку граждан проектом бюджета на этот год предусмотрено 3,5 млрд рублей.

Кроме того, новый подход к расчёту дохода малоимущей семьи обсудил социальный комитет регионального Собрания. Также уполномоченный по правам ребёнка в регионе Наталия Соколова подчеркнула, что новые меры поддержки многодетных семей помогут обеспечить им достойную помощь.