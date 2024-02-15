Газопровод ввели в эксплуатацию в псковской деревне Амосово

18:34, 15 февраля 2024, ПАИ

Внутрипоселковый газопровод протяжённостью 2,3 километра ввели в эксплуатацию специалисты «Газпром газораспределение Псков» в деревне Амосово Псковского района. Здесь же они установили пункт редуцирования газа для подключения 30 домовладений, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Работы выполнили в рамках догазификации. С жителями деревни заключили 26 договоров, первые домовладения уже подключили к сетевому газу.

«Для сокращения сроков подключения одновременно со строительством сетей до участка в рамках комплексных договоров выполнялись работы в границах участков и подготовка домовладений к приёму газа. В настоящее время оперативно подключаем новых потребителей», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Напомним, 12 февраля в Бежаницах торжественно ввели в эксплуатацию газораспределительные сети на пяти улицах: газ пришёл в 80 домов. В режиме ВКС в торжественном запуске газоснабжения приняли участие полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что специалисты «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию внутрипоселковые газопроводы общей протяжённостью более трёх километов в деревне Фёдоровщина Псковского района.