Лучшие моменты зимы псковичи могут отправить на фотоконкурс «Зимние забавы»

09:04, 16 февраля 2024, ПАИ

Псковский городской молодёжный центр приглашает молодых псковичей в возрасте от 14 до 35 лет принять участие в онлайн-фотоконкурсе «Зимние забавы». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Для участия в конкурсе каждому участнику необходимо сделать фотографию на тему «Моя спортивная зима», выложить её у себя на личной странице в социальной сети «Вконтакте», указав хештеги #молодёжь60 #псковмолодёжь #мояспортивнаязима и зарегистрироваться по ссылке. Краткое описание к конкурсной работе приветствуется.

По итогам конкурса будет выделено три победителя – они получат памятные призы и грамоты от организаторов. Остальным участникам будут высланы благодарности за участие в электронном виде. Приём заявок – до 21 февраля включительно, результаты будут размещены в сообществе Молодёжного центра Пскова 1 марта: vk.com/pskovmolodezh.