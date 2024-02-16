Электричество временно отключат в одной из деревень Куньинского района

14:41, 16 февраля 2024, ПАИ

Электроэнергии временно не будет в деревне Хрущели в Куньинском районе, сообщает газета «Пламя».

Плановое отключение проведут с 19 по 20 февраля с 9:00 до 17:00.

Причина отключений – масштабные работы: перетяжка провода, обрезка крон деревьев и их валка, заключили в газете.