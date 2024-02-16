Мужское здоровье обсудили в эфире «Серебряного дождя». Главное

17:14, 16 февраля 2024, ПАИ

Гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове стала первый заместитель главного врача Псковской городской поликлиники, главный внештатный терапевт Псковской области Екатерина Астафьева, с которой ведущие поговорили о мужском здоровье.

Главное:

В Сочи в марте пройдет уже 20-й конгресс «Мужское здоровье» в связи с тем, что количество мужчин на планете катастрофически уменьшается. Исключение – Китай.

Генетически мужчины и женщины разные из-за разного набора хромосом, что провоцирует типично мужские и типично женские болезни.

Мужской набор болезней – сердечно-сосудистые, подагра, заболевания предстательной железы, геморрой, колоректальный рак и рак легких, и это без учета наследственности.

Болевой порог у мужчин ниже женского. Они действительно хуже переносят заболевания, в том числе ОРВИ.

Пять шагов к мужскому здоровью: профилактика стресса, правильное питание, отказ от вредных привычек, диспансеризация, активный образ жизни.

Пиво – враг №1 для мужского здоровья, мужчина медленно превращается в женщину, нанося вред организму.

Мужчина смолоду должен следить за артериальным давлением, уровнем холестерина и глюкозы: тонометр – лучший подарок на 30-летие и анализ крови один раз в год.

Подрастает новое поколение, которое более ответственно подходит к своему здоровью: юноши в возрасте 18+.