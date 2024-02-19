Каждый второй россиянин хочет положить свободные деньги в банк

17:14, 19 февраля 2024, ПАИ

Большинство россиян считает, что сейчас неподходящее время для трат и лучше сохранить деньги, сообщается в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Тратить по минимуму собираются 59% респондентов. 29% стремятся быстрее потратить заплату на необходимые покупки, а накопления во что-то вложить. 12% затруднились с ответом на вопрос: «Сейчас лучшее время для того, чтобы тратить, или для того, чтобы сберегать?» О плохом времени для крупных покупок заявили 48% участников исследования.

47% считают, что свободные деньги стоить отнести в банк и положить на вклад, 27% хотели бы забрать накопления из кредитных организаций.