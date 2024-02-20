Луна в Псковской области взошла над горизонтом выше солнца

08:15, 20 февраля 2024, ПАИ

Луна в Псковской области взошла над горизонтом выше солнца.

«В эти дни высота Луны над горизонтом в верхней кульминации в Изборске в южной стороне достигала 60 градусов, что на 5 градусов выше максимальной высоты Солнца в день летнего солнцестояния», - пояснил астроном-любитель из Пскова Пётр Митрофанов.



Фото: Пётр Митрофанов



Фото: Пётр Митрофанов



Фото: Пётр Митрофанов



Фото: Пётр Митрофанов



Фото: Пётр Митрофанов









В группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте» он разместил несколько фотографий лунного вечера у Никольского храма в Изборске.