Луна в Псковской области взошла над горизонтом выше солнца
Луна в Псковской области взошла над горизонтом выше солнца.
«В эти дни высота Луны над горизонтом в верхней кульминации в Изборске в южной стороне достигала 60 градусов, что на 5 градусов выше максимальной высоты Солнца в день летнего солнцестояния», - пояснил астроном-любитель из Пскова Пётр Митрофанов.
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Фото: Пётр Митрофанов
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Фото: Пётр Митрофанов
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Фото: Пётр Митрофанов
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Фото: Пётр Митрофанов
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Фото: Пётр Митрофанов
В группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте» он разместил несколько фотографий лунного вечера у Никольского храма в Изборске.
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