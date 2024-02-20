Псковичка Наталья Спиридонова входит в число 11 лучших спортсменок мира по прыжкам в высоту

12:35, 20 февраля 2024, ПАИ

Псковичка Наталья Спиридонова входит в 11 лучших спортсменок мира по прыжкам в высоту в сезоне 2024 года. Информация представлена Международной ассоциацией легкоатлетических федераций.

На соревнованиях «Битва полов», которые прошли в московском спорткомплексе «Салют Гераклион» 28 января, псковичка установила действующий российский рекорд сезона. Спортсменка перепрыгнула через планку высотой в 1,93 метра. Только десять прыгуний во всём мире смогли прыгнуть выше в проходящем сезоне.

На пресс-конференции в медиацентре ПАИ Наталья Спиридонова поделилась, что в мировом топе в её возрастной группе спортсменка занимает вторую строчку после сербской легкоатлетки Ангелины Топич, чей лучший результат составляет 1,97 метра.

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