Успехи и планы победителей зимнего первенства России по лёгкой атлетике обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция с победителями зимнего первенства России по лёгкой атлетике и их тренерами проходит в медиацентре ПАИ.
Об успехах и планах на дальнейшие победы говорят с победителем первенства России по прыжкам в высоту Натальей Спиридоновой и тренером спортивной школы олимпийского резерва «Надежда» Екатериной Алексеевой, победителем первенства России по лёгкой атлетике до 16 лет Николаем Брыльковым и председателем Федерации лёгкой атлетики Псковской области Ириной Нестеровой, победителем первенства России по лёгкой атлетике Елизаветой Николаевой и ее тренером Родионом Крыловым.
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Успехи и планы победителей зимнего первенства России по лёгкой атлетике обсуждают в медиацентре ПАИ
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