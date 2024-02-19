Успехи и планы победителей зимнего первенства России по лёгкой атлетике обсуждают в медиацентре ПАИ

14:53, 19 февраля 2024, ПАИ

Пресс-конференция с победителями зимнего первенства России по лёгкой атлетике и их тренерами проходит в медиацентре ПАИ.

Об успехах и планах на дальнейшие победы говорят с победителем первенства России по прыжкам в высоту Натальей Спиридоновой и тренером спортивной школы олимпийского резерва «Надежда» Екатериной Алексеевой, победителем первенства России по лёгкой атлетике до 16 лет Николаем Брыльковым и председателем Федерации лёгкой атлетики Псковской области Ириной Нестеровой, победителем первенства России по лёгкой атлетике Елизаветой Николаевой и ее тренером Родионом Крыловым.