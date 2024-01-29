Псковичка заняла третье место в «Битве полов»

11:08, 29 января 2024, ПАИ

Псковичка Наталья Спиридонова стала бронзовым призёром всероссийских соревнований по прыжкам в высоту «Битва полов», которые прошли в Москве 28 января. Об этом ПАИ сообщили во Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Соревнования предполагали противостояние девушек и мужчин. Наталья Спиридонова продемонстрировала лучший результат среди женщин и третий в общем зачёте, прыгнув 1,93 метра. Её ближайшая преследовательница Карина Демидик из Белоруссии показала идентичный результат, но уступила псковичке в перепрыжке.

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