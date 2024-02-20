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Общество

В России запускают проект «Семейная рыбалка»

Всероссийское общество охраны природы запускает Всероссийский экологический проект «Семейная рыбалка». Акция приурочена к Году семьи и направлена на сплочение членов семьи, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Участники проекта по всей стране выйдут на семейную рыбалку со своими детьми и родителями. Проект направлен на объединение членов семьи общими интересами и приобщение детей к знаниям об окружающей среде родного региона, флоре и фауне местных водоемов. Также «Семейная рыбалка» – хороший повод научить детей безопасному поведению на воде, обсудить с близкими, как сохранить биоразнообразие и чистоту водоемов.

В ходе акции пройдёт конкурс фотографий и викторина с награждением победителей. Все участники получат онлайн-сертификаты «рыбацкой семьи».

Водоемы и места для рыбалки будут определены Федеральным агентством по рыболовству. Акция будет проходить с апреля по октябрь.

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