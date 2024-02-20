В Госдуме предложили запретить продавать автомобиль без согласия супруга

22:36, 20 февраля 2024, ПАИ

Законопроект о запрете продавать общие автомобили и другие виды транспорта без согласия супруга внесли в Госдуму, сообщает РИА Новости.

«Предлагается установить, что для заключения одним из супругов сделки по распоряжению транспортными средствами необходимо получить письменное согласие супруга», – указывается в тексте документа.

Законопроект также распространяется на мотоциклы, снегоболотоходы, мотовездеходы и снегоходы.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила законопроект о запрете рекламы на информационных ресурсах иноагентов. Кроме того, вдов участников СВО запретят увольнять в течение года после смерти мужа.