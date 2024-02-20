В Госдуме предложили запретить продавать автомобиль без согласия супруга
Законопроект о запрете продавать общие автомобили и другие виды транспорта без согласия супруга внесли в Госдуму, сообщает РИА Новости.
«Предлагается установить, что для заключения одним из супругов сделки по распоряжению транспортными средствами необходимо получить письменное согласие супруга», – указывается в тексте документа.
Законопроект также распространяется на мотоциклы, снегоболотоходы, мотовездеходы и снегоходы.
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