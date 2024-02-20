Госдума одобрила законопроект о запрете рекламы на информресурсах иноагентов

13:32, 20 февраля 2024, ПАИ

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете рекламы на информационных ресурсах иноагентов, сообщает РИА Новости.

Законопроект также запрещает рекламировать информресурсы иноагентов. За нарушение запрета предполагается наказание до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч для юридических лиц.

Ранее сообщалось, что из реестра иноагентов исключили более 60 человек и организаций.

Напомним, закон, который регламентирует деятельность и обязанности иностранных агентов, предусматривающий единый реестр для данной категории граждан и юридических лиц, а также ответственность за нарушение, вступил в силу в России 1 декабря 2022 года.