Госдума одобрила законопроект о запрете рекламы на информресурсах иноагентов
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете рекламы на информационных ресурсах иноагентов, сообщает РИА Новости.
Законопроект также запрещает рекламировать информресурсы иноагентов. За нарушение запрета предполагается наказание до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч для юридических лиц.
Ранее сообщалось, что из реестра иноагентов исключили более 60 человек и организаций.
Напомним, закон, который регламентирует деятельность и обязанности иностранных агентов, предусматривающий единый реестр для данной категории граждан и юридических лиц, а также ответственность за нарушение, вступил в силу в России 1 декабря 2022 года.
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