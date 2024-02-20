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Общество

Вдов участников СВО запретят увольнять в течение года после смерти мужа

Вдов участников СВО защитят от увольнения в течение года после смерти супруга. Законопроект прошёл первое чтение на пленарном заседании Госдумы сегодня, 20 февраля. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на спикера палаты Вячеслава Володина.

Закон направлен на то, чтобы семья смогла справиться с утратой и вернуться к привычному образу жизни. Исключением из закона является грубое нарушение трудовой дисциплины вдовой участника СВО или её повторный брак, отметили в Госдуме.

В настоящее время запрет на увольнение действует в отношении женщин, воспитывающих ребёнка до трёх лет, ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет, а также в отношении матерей-одиночек.

Ранее сообщалось, что шесть ветеранов СВО из Псковской области примут участие в соревнованиях в Калуге, а в честь Героя России Игоря Суханова открыли мемориальную доску в Пскове.

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