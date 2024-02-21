Канализационные и водопроводные колодцы ремонтируют в Пскове
Ремонт канализационных и водопроводных колодцев продолжается в Пскове. Об этом ПАИ сообщили на муниципальном предприятии «Горводоканал».
В частности, одна из бригад цеха водоотведения провела работы на улице Новоселов.
Также отремонтированы два водопроводных колодца на проезжей части Зонального шоссе. В них специалисты заменили плиты перекрытия.
Кроме того, продолжается обследование и чистка ливневых колодцев в Пскове по заявкам УГХ и жителей. Уже завершены работы на улицах Коммунальной, Вокзальной, а также на Рижском проспекте.
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