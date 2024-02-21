Горячая линия появилась у Псковской таможни

10:20, 21 февраля 2024, ПАИ

Горячая линия появилась у Псковской таможни. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Горячая линия создана с целью информирования людей, переселяющихся в Россию, о совершении таможенных операций в отношении товаров и транспорта для личного пользования, которые они ввозят при переселении на постоянное место жительства в Россию.

Номер телефона горячей линии +7 (921) 113-78-14.

Режим работы горячей линии: с 09:00 до 21:00 по московскому времени.