Горячая линия появилась у Псковской таможни
Горячая линия появилась у Псковской таможни. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.
Горячая линия создана с целью информирования людей, переселяющихся в Россию, о совершении таможенных операций в отношении товаров и транспорта для личного пользования, которые они ввозят при переселении на постоянное место жительства в Россию.
Номер телефона горячей линии +7 (921) 113-78-14.
Режим работы горячей линии: с 09:00 до 21:00 по московскому времени.
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