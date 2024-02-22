Электроэнергию временно отключат в деревне Куповщина 28 февраля
Электричества временно не будет в деревне Куповщина Псковского района 28 февраля. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.
Электроэнергию отключат в связи с ремонтными работами с 10:00 до 16:00.
Кроме того, электричества не будет на нескольких улицах в Великих Луках и нескольких деревнях Великолукского района сегодня, 22 февраля.
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