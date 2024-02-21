Публикуем график отключений электроэнергии в Великолукском районе
Электроснабжение отключат в ряде деревень Великолукского района для проведения ремонтных работ. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.
Завтра, 22 февраля, без света временно останутся жители деревень Тулубьево, Образцово, Овсище, Сопки.
В администрации отметили также, что плановые работы проводятся для повышения надежности электроснабжения.
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