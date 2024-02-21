Публикуем график отключений электроэнергии в Великолукском районе

08:57, 21 февраля 2024, ПАИ

Электроснабжение отключат в ряде деревень Великолукского района для проведения ремонтных работ. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Завтра, 22 февраля, без света временно останутся жители деревень Тулубьево, Образцово, Овсище, Сопки.

В администрации отметили также, что плановые работы проводятся для повышения надежности электроснабжения.