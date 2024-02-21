Публикуем график отключения электроэнергии в Великих Луках 22 февраля

16:51, 21 февраля 2024, ПАИ

Электроэнергию временно отключат на нескольких улицах Великих Лук. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Электричества не будет с 09:00 до 16:00 на улицах Кузьмина, дома № 33–60, Родителева, дома № 56–62, Радищева, дома № 3 и 5, Халтурина, дома № 15 и 17, Космонавтов, Мира, а также в проездах Сенчинском и Северном, тупике Новостроевском.

Отключение производят в связи с ремонтными работами, пояснили специалисты.