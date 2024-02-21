Публикуем график отключения электроэнергии в Великих Луках 22 февраля
Электроэнергию временно отключат на нескольких улицах Великих Лук. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.
Электричества не будет с 09:00 до 16:00 на улицах Кузьмина, дома № 33–60, Родителева, дома № 56–62, Радищева, дома № 3 и 5, Халтурина, дома № 15 и 17, Космонавтов, Мира, а также в проездах Сенчинском и Северном, тупике Новостроевском.
Отключение производят в связи с ремонтными работами, пояснили специалисты.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
21 февраля 2024
Мастер-класс по оказанию первой помощи в экстремальных ситуациях проводят в региональном избирательном штабе Путина в Пскове
21 февраля 2024
Уникальный автопробег, полевая каша и пешее шествие: Иван Белугин рассказал, как в Локнянском районе отметят подвиг Матросова