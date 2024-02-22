Две женщины пострадали в ДТП в Великих Луках
Двух женщин госпитализировали после ДТП в Великих Луках. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: «ПАИ. Псковская сводка».
Столкновение автомобилей Dainatsu MOVE и Chevrolet произошло у дома №12/22 на проспекте Ленина в Великих Луках.
В результате ДТП пострадали 29-летняя и 77-летняя женщины-водители. Они госпитализированы в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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