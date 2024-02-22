Две женщины пострадали в ДТП в Великих Луках

11:28, 22 февраля 2024, ПАИ

Двух женщин госпитализировали после ДТП в Великих Луках. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: «ПАИ. Псковская сводка».















Столкновение автомобилей Dainatsu MOVE и Chevrolet произошло у дома №12/22 на проспекте Ленина в Великих Луках.

В результате ДТП пострадали 29-летняя и 77-летняя женщины-водители. Они госпитализированы в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.