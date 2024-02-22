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Общество

Михаил Ведерников вместе с жителями Пскова почтил память Защитников Отечества

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в преддверии Дня защитника Отечества принял участие в торжественном мероприятии у Могилы Неизвестного солдата в Пскове сегодня, 24 февраля. Глава региона и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов возложили цветы к Вечному огню, сообщили в правительстве Псковской области.

У мемориала на Площади Победы собрались официальные лица, военнослужащие, ветераны, представители духовенства, сотрудники общественных организаций, предприятий и учреждений, курсанты, юнармейцы, школьники и местные жители.

Заупокойную литию, посвященную воинам, отдавшим свою жизнь во имя будущего нашей страны и русского народа, отслужил митрополит Псковский и Порховский Арсений.

В рамках памятного мероприятия дети военнослужащих Псковского гарнизона прочитали проникновенные стихи о Родине и защитниках Отечества.

Почётный караул возложил к Могиле Неизвестного солдата гирлянду воинской славы. Участники торжественного мероприятия возложили цветы к подножию монумента.

Отметим, к празднованию Дня Защитника Отечества в Псковской области подготовлена обширная программа. Она включает торжественные церемонии на воинских мемориалах в муниципальных центрах и поселках области, а также различные культурные и образовательные мероприятия, направленные на воспитание патриотизма и уважения к военной истории страны.

Так, в Палкинской средней школе уже прошла военно-спортивная игра «Зарница», в Себежском районе состоялись соревнования по пулевой стрельбе, а в Локнянском районе прошел автопробег «Потягнем за Отечество».

Отдельное внимание уделено благоустройству военных памятников и братских захоронений.

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