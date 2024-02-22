Обновление электросетевого комплекса Псковской области начнётся в 2025 году

14:16, 22 февраля 2024, ПАИ

Модернизацию электросетевого комплекса обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочем совещании с заместителем председателя правительства России Александром Новаком. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Михаил Ведерников напомнил, что 95% сетей Псковской области капитально не ремонтировались на протяжении последних 25 лет. «Тем не менее вместе с коллегами из «Россетей» мы делаем всё, чтобы поддерживать комплекс в рабочем состоянии, – отметил губернатор. – В 1,5 раза увеличены объёмы расчистки просек вдоль трасс ЛЭП, сформировано 85 бригад численностью 370 человек для ликвидации аварийных ситуаций, закуплены резервные источники питания для ключевых объектов».

Благодаря программе, разработанной и принятой на федеральном уровне по поручению президента Владимира Путина, в Псковской области рассчитывают решить большую часть проблемных вопросов в этом направлении.

«В этом году будет закуплена техника и проведено проектирование. Основной объём работ будет проходить в 2025-2026 годах», – рассказал Михаил Ведерников.