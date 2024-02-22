Михаил Ведерников провёл встречу с участниками и ветеранами спецоперации в Пскове
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в преддверии празднования Дня защитника Отечества провел встречу с участниками и ветеранами специальной военной операции в четверг, 22 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.
На мероприятии обсуждают создание Псковской региональной общественной организации ветеранов специальной военной операции и её включение в состав Ассоциации ветеранов СВО.
«Мы сегодня встречаемся не в полном составе, так как некоторые ребята находятся на спортивных мероприятиях в Калуге, защищают честь Псковской области. Сегодня наша встреча в широком составе: здесь и фонд «Защитники Отечества», и комитет поддержки семей защитников Отечества. У них задачи похожие, и у каждого на своем этапе есть свой функционал. Когда ребята приезжают – помощь, консультация и много-много других вопросов – это фонд «Защитники Отечества». Они взаимодействуют со всеми организациями. Когда проходит этот момент, нужен постоянный формат взаимодействия, участия, поддержки, чтобы полноценно адаптироваться к гражданской жизни. Я предлагаю в этом ключе наш разговор построить, а все необходимые вопросы мы примем и будем ими руководствоваться», – отметил Михаил Ведерников.
Также к присутствующим обратился заместитель командира полка, подполковник, ветеран боевых действий, участник СВО Александр Садовников. Он рассказал о том, в каких направлениях организация будет действовать на территории региона.
Кроме того, Александр Садовников обратился к сопредседателю ассоциации Алексею Наумцу с просьбой рассмотреть вопрос о принятии Псковской региональной общественной организации ветеранов спецоперации в состав ассоциации.
«Радостно, что сегодня создана такая организация. Спасибо вам, Михаил Юрьевич. И вам, уважаемые военнослужащие, кто помог в её создании. Огромное спасибо от всех, кто служит и сейчас выполняет задачи. Я вам обещаю, что лично буду ходатайствовать перед советом по включению регионального отделения в ассоциацию. Кроме того, в личном общении с председателем сегодня вопрос был практически решен», – отметил Алексей Наумец.
Также было принято решение направить в ближайшее время представителя ассоциации в Псков из Москвы, подчеркнул он.
«Я думаю, что нам в рабочем порядке необходимо подготовить предложения по сферам деятельности работы, чтобы подготовить план. Нужно посмотреть, может быть, мы заключим соглашение с правительством Псковской области, в котором адресно всё пропишем», – сказал глава региона.
Кроме того, сейчас необходимо определить перечень приоритетных направлений, которые сейчас больше всего волнуют участников СВО, подчеркнул Михаил Ведерников.
Отметим, что Ассоциация ветеранов специальной военной операции была создана в мае 2023 года. Её сопредседатель – генерал-майор ВДВ, сенатор Совета Федерации Алексей Наумец.
В Псковской области организацию возглавит ветеран боевых действий, член паралимпийской сборной России по велоспорту Дмитрий Ющенко.
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