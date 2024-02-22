Михаил Ведерников провёл встречу с участниками и ветеранами спецоперации в Пскове

16:31, 22 февраля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в преддверии празднования Дня защитника Отечества провел встречу с участниками и ветеранами специальной военной операции в четверг, 22 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

На мероприятии обсуждают создание Псковской региональной общественной организации ветеранов специальной военной операции и её включение в состав Ассоциации ветеранов СВО.

«Мы сегодня встречаемся не в полном составе, так как некоторые ребята находятся на спортивных мероприятиях в Калуге, защищают честь Псковской области. Сегодня наша встреча в широком составе: здесь и фонд «Защитники Отечества», и комитет поддержки семей защитников Отечества. У них задачи похожие, и у каждого на своем этапе есть свой функционал. Когда ребята приезжают – помощь, консультация и много-много других вопросов – это фонд «Защитники Отечества». Они взаимодействуют со всеми организациями. Когда проходит этот момент, нужен постоянный формат взаимодействия, участия, поддержки, чтобы полноценно адаптироваться к гражданской жизни. Я предлагаю в этом ключе наш разговор построить, а все необходимые вопросы мы примем и будем ими руководствоваться», – отметил Михаил Ведерников.

Также к присутствующим обратился заместитель командира полка, подполковник, ветеран боевых действий, участник СВО Александр Садовников. Он рассказал о том, в каких направлениях организация будет действовать на территории региона.

Кроме того, Александр Садовников обратился к сопредседателю ассоциации Алексею Наумцу с просьбой рассмотреть вопрос о принятии Псковской региональной общественной организации ветеранов спецоперации в состав ассоциации.

«Радостно, что сегодня создана такая организация. Спасибо вам, Михаил Юрьевич. И вам, уважаемые военнослужащие, кто помог в её создании. Огромное спасибо от всех, кто служит и сейчас выполняет задачи. Я вам обещаю, что лично буду ходатайствовать перед советом по включению регионального отделения в ассоциацию. Кроме того, в личном общении с председателем сегодня вопрос был практически решен», – отметил Алексей Наумец.

Также было принято решение направить в ближайшее время представителя ассоциации в Псков из Москвы, подчеркнул он.

«Я думаю, что нам в рабочем порядке необходимо подготовить предложения по сферам деятельности работы, чтобы подготовить план. Нужно посмотреть, может быть, мы заключим соглашение с правительством Псковской области, в котором адресно всё пропишем», – сказал глава региона.

Кроме того, сейчас необходимо определить перечень приоритетных направлений, которые сейчас больше всего волнуют участников СВО, подчеркнул Михаил Ведерников.

Отметим, что Ассоциация ветеранов специальной военной операции была создана в мае 2023 года. Её сопредседатель – генерал-майор ВДВ, сенатор Совета Федерации Алексей Наумец.

В Псковской области организацию возглавит ветеран боевых действий, член паралимпийской сборной России по велоспорту Дмитрий Ющенко.