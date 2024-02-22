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Мероприятие «Победа за нами!» в честь Дня защитника Отечества проходит в штабе общественной поддержки в Пскове

Мероприятие «Победа за нами!» в честь Дня защитника Отечества проходит в штабе общественной поддержки в Пскове сегодня, 22 февраля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Волонтёры-медики провели для присутствующих мастер-класс по первой медицинской помощи и оказанию сердечно-лëгочной реанимации.

Кроме того, участники встречи смогли собрать и разобрать макет автомата Калашникова.

«Сегодня к 23 февраля, к Дню защитника Отечества, мы проводим мероприятие в штабе общественной поддержки. Здесь мы организовали мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи совместно с волонтёрами-медиками, также есть мастер-класс по военной тематике. Военнослужащие также рассказали о медицинском снаряжении. И можно собрать и разобрать Калашников. И вместе с этим проводится мастер-класс для детей военнослужащих совместно с комитетом семей воинов Отчества. Ребята делают открытки для своих отцов, братьев, дедушек», – рассказал руководитель регионального отделения волонтёрской роты «Боевого братства» Кирилл Конярский.

Для детей военнослужащих организован мастер-класс по созданию открыток ко Дню защитника Отечества.

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