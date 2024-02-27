Лабиринт из сена вновь появится на Масленицу в Пскове

16:53, 27 февраля 2024, ПАИ

Лабиринт из сена для детей вновь обустроят в этом году в Пскове в честь Масленицы, сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

В этом году лабиринт из сена в Пскове, вероятнее всего, появится либо в Детском, либо в Финском парке. Сейчас этот вопрос прорабатывает Псковский областной центр народного творчества, уточнила Ольга Тимофеева.

Гостья радиоэфира отметила, что в преддверии большой Масленицы в Пскове пройдёт маленькая Масленица. «Она соберёт все фольклорные коллективы Псковской области. Почему это сделано? Потому что потом они на свои Масленицы разъедутся. В каждом муниципалитете они тоже ведут свои программы», – пояснила Ольга Тимофеева.

В прошлом году лабиринт из сена и большие соломенные фигуры разместили в сквере 60-летия Октября на Четырёх углах. Позднее здесь началось строительство светомузыкального фонтана. Напомним, концепцию фонтана определили жители Псковской области путём голосования на странице губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в социальной сети «ВКонтакте». Дата запуска фонтана зависит от погоды.