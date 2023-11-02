В Пскове протестировали новый фонтан

19:26, 02 ноября 2023, ПАИ

Тестовый запуск нового пешеходного фонтана прошёл в сквере 60-летия Октября на Четырёх углах в Пскове сегодня, 2 ноября. Оценили новый фонтан губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и глава Пскова Борис Елкин. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

На фонтане установлено специальное оборудование, которое создает большой водяной экран. На него можно транслировать любые кадры.

Георгий Казакевич, директор компании «Аква Бренд», которая поставила фонтан в Пскове, отметил, что фонтан оснащён роботизированными форсунками, которые могут работать в любой плоскости и даже «танцевать». По его словам, нигде в России на пешеходных фонтанах такое ещё не применялось.

Фонтан управляется через компьютер. На нём возможно изменение режимов. «Фонтан предполагает, что будет работать днём в детском динамическом режиме. То есть это небольшие струи, чтобы дети могли бегать, играть. А в определённое время, по согласованию с администрацией, будет включаться шоу-программа. Это уже в тёмное время суток, потому что подсветка играет решающую роль – практически 50 % эффекта даёт. Ну и режим работы по согласованию с администрацией, с 1 мая по 30 сентября», – сказал Георгий Казакевич.

Он также подчеркнул, что такого уровня фонтан сделали достаточно быстро, «буквально за четыре месяца от начала до конца, с учётом проектирования».

Управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец отметил, что установку фонтана инициировал губернатор Псковской области Михаила Ведерников, а Сбер поддержал и профинансировал строительство в Пскове инновационной мультимедийной конструкции.

«Уверен, что он станет ещё одним центром притяжения для детей и взрослых. А мультимедийные возможности фонтана позволят визуализировать сюжеты из истории Пскова, которые запомнятся туристам», – отметил Владимир Компаниец.

Кроме того, он подчеркнул, что у Сбера и правительства Псковской области много совместных проектов и инициатив. «Благодаря активным действиям губернатора и его команды ежегодно растёт туристическая привлекательность региона. И Сбер комплексно поддерживает развитие туристического кластера в Пскове: безналичная оплата в музеях, сувенирных лавках и магазинах, в общественном транспорте, предложения экосистемы Сбера делают отдых и жизнь в области ещё более комфортной и привлекательной», – добавил он.



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ











Георгий Казакевич поблагодарил Сбер и главу региона, а Михаил Ведерников, в свою очередь, сказал спасибо подрядчику за качественную работу.

Добавим, что фонтан в сквере имени 60-летия Октября будет оснащён видеопроекторами и системой проецирования изображения на воду.

Напомним, концепцию фонтана определили жители Псковской области путём голосования на странице губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в социальной сети «ВКонтакте», а благоустройство конструкции завершат в ноябре.