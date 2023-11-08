Как будет работать мультимедийный фонтан на Четырёх углах, рассказали псковичам

17:51, 08 ноября 2023, ПАИ

Как будет работать мультимедийный фонтан на Четырёх углах в Пскове, рассказал гендиректор казанской компании «Аквабренд» Георгий Казакевич в программе «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

В дневное время фонтан будет работать на небольших высотах, чтобы могли перемещаться дети, туристы и жители города. Вечером будет проходить музыкальное шоу, которое рассчитано на тёмное время суток, ведь несмотря на большую мощность подсветки, днём её плохо видно, объяснил эксперт.

«Я был летом как раз, когда были белые ночи в Пскове. Могу сказать, что самое лучшее время, самый большой эффект от просмотра музыкального фонтана, он как раз таки не ночью и не днем, он именно в сумерки, когда садится солнце», – сказал Георгий Казакевич.

Мультимедийной частью фонтана управляют с помощью компьютера, у разработчиков есть возможность удаленного доступа. Также вокруг фонтана на глубине четырех метров располагается помещение со всем оборудованием для работы объекта, отметил гость студии.

На тестовом запуске фонтана псковичи прослушали три музыкальных трека, а всего их будет десять, рассказал Георгий Казакевич.

«Мы согласовали десять треков, помимо этого мы решили сделать подарок городу – несколько треков, скажем так, более современного формата, которые мы предложили, но ещё не согласовали», – заключил Георгий Казакевич и добавил, что динамики фонтана смонтированы так, чтобы звук музыкального сопровождения «оставался» внутри сквера и не мешал жильцам окрестных домов;

Напомним, что тестовый запуск нового пешеходного фонтана состоялся в сквере 60-летия Октября на Четырёх углах в Пскове 2 ноября. Установку фонтана инициировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, а Сбер поддержал и профинансировал строительство в Пскове инновационной мультимедийной конструкции.