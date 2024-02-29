В номинации «Защита» победителем «Народного признания» стал принявший роды у девушки инспектор ГИБДД

19:56, 29 февраля 2024, ПАИ

Старший инспектор Госавтоинспекции Печорского района Константин Куденков, который смог в обстоятельствах, не терпящих отлагательства, принять роды у девушки и помог появиться на свет девочке, стал обладателем Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» в номинации «Защита». Об этом сообщает корреспондент ПАИ с торжественной церемонии награждения.

Поздравили победителя и вручили ему награду глава Псковского района Наталья Фёдорова и глава представительства МИД России в Пскове Сергей Ефименко.

«Вы знаете, хочу сказать буквально пару мыслей, которые навеяли мне при просмотре истории этих людей. Россия – самая лучшая страна в мире. Наша страна является оплотом традиционных ценностей, которые составляют основу жизни. Сегодня мы чествуем тех, кто в своей жизни воплощает эти ценности. Они спешат на помощь и помогают людям», – отметил Сергей Ефименко.

«Считаю, что каждый из номинантов сегодня достоин высших слов благодарности. В ежедневной жизни тоже требуется защита и особенное внимание. Слово «защитник» сейчас для всех нас имеет особый смысл. Я хочу поблагодарить абсолютно всех наших защитников», – подчеркнула Наталья Фёдорова.

Кроме того, среди финалистов премии в этой номинации оказались инспектор-кинолог Дмитрий Шмаков, который смог разыскать со своей служебной собакой потерявшегося в лесу пожилого мужчину, инспекторы ДПС Сергей Малинин и Александр Дементьев, спасшие 72-летнюю женщину при пожаре в Печорах, а также младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии № 2 УФСИН России по Псковской области Александр Дегтярёв, который вынес из горящего дома женщину и её супруга.