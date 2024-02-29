В номинации «Защита» победителем «Народного признания» стал принявший роды у девушки инспектор ГИБДД
Старший инспектор Госавтоинспекции Печорского района Константин Куденков, который смог в обстоятельствах, не терпящих отлагательства, принять роды у девушки и помог появиться на свет девочке, стал обладателем Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» в номинации «Защита». Об этом сообщает корреспондент ПАИ с торжественной церемонии награждения.
Поздравили победителя и вручили ему награду глава Псковского района Наталья Фёдорова и глава представительства МИД России в Пскове Сергей Ефименко.
«Вы знаете, хочу сказать буквально пару мыслей, которые навеяли мне при просмотре истории этих людей. Россия – самая лучшая страна в мире. Наша страна является оплотом традиционных ценностей, которые составляют основу жизни. Сегодня мы чествуем тех, кто в своей жизни воплощает эти ценности. Они спешат на помощь и помогают людям», – отметил Сергей Ефименко.
«Считаю, что каждый из номинантов сегодня достоин высших слов благодарности. В ежедневной жизни тоже требуется защита и особенное внимание. Слово «защитник» сейчас для всех нас имеет особый смысл. Я хочу поблагодарить абсолютно всех наших защитников», – подчеркнула Наталья Фёдорова.
Кроме того, среди финалистов премии в этой номинации оказались инспектор-кинолог Дмитрий Шмаков, который смог разыскать со своей служебной собакой потерявшегося в лесу пожилого мужчину, инспекторы ДПС Сергей Малинин и Александр Дементьев, спасшие 72-летнюю женщину при пожаре в Печорах, а также младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии № 2 УФСИН России по Псковской области Александр Дегтярёв, который вынес из горящего дома женщину и её супруга.
Церемония вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» проходит в большом концертном зале Псковской областной филармонии 29 февраля.
Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Обладателей награды определили путём сложения результатов второго тура народного голосования на сайте Псковского агентства информации и баллов от жюри премии из 12 экспертов, которое возглавил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
В 2023 году был установлен новый рекорд по количеству заявок — их поступило почти 270. Все претенденты участвовали в первом туре народного голосования, а четвёрки, набравшие наибольшее количество голосов в каждой из номинаций, стали финалистами и прошли во второй тур.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии: #НародноеПризнание, #ПремияПАИ.
В номинации «Экомышление» премии «Народное признание» лучшим стало экодвижение «За чистый лес»
Алексей и Татьяна Васильевы победили в номинации «Бизнесмен года» премии «Народное признание – 2023»
Группа Псковской областной клинической больницы получила «Народное признание» в номинации «Паблик для народа»
Руководитель коллектива «Ветер перемен» получила статуэтку «Народного признания» в номинации «Талант»